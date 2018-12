UICI RC: festività di Santa Lucia 2018

Condividi

La festività di Santa Lucia rappresenta per tutti i non vedenti un momento di forte riflessione culturale e spirituale.

L’UICI di Reggio Calabria da diversi anni collabora con la Parrocchia di Santa Lucia, quale momento di inclusione e di carità evangelica.

La Parrocchia con grande sensibilità, guidata da Don Mimmo Cartella, ha programmato per lunedì 10 dicembre alle ore 19 un incontro nel salone parrocchiale sul tema: “Disabilità della vista: percorsi di integrazione tra scienza e fede”, in cui interverranno, oltre lo stesso parroco, anche il Presidente UICI sez. Provinciale RC Dott. Paolo Marcianò e l’oculista Dott.ssa Lidia Idone.

Il cuore della manifestazione in ricordo della Santa sarà giorno 13 dicembre alle ore 18, con la messa solenne celebrata da S.E. Arcivescovo di Reggio Calabria Giuseppe Fiorini Morosini, con la liturgia animata dai non vedenti.