Trebisacce (Cs) – approvato progetto per il completamento lavori stadio “amerise”

E’ stato approvato il progetto esecutivo per l’esecuzione dei lavori di completamento attinenti al restyling dello Stadio Sportivo G. Amerise di Trebisacce.

I lavori, che come previsto vanno a completare e ridefinire il nuovo volto di quello che si propone come un centro sportivo di livello eccellente, punto di riferimento di tutta la fascia della costa ionica, prevedono la messa in sicurezza della recinzione esterna lato valle, la realizzazione di una tribuna per gli ospiti lato mare, l’installazione di un impianto di videosorveglianza, l’impianto di illuminazione, la sistemazione dell’accesso alla Tribuna Ovest lato Trebisacce. Lo stadio Amerise diventerà dunque uno stadio completamente funzionale, al servizio della Sibaritide, dell’Alto Ionio, e della Calabria.

“Con il completamente dei lavori dello Stadio Amerise – ha dichiarato Mimmo Pinelli, delegato allo sport del Comune di Trebisacce – andiamo a porre un tassello importante del nostro progetto sportivo, che ci ha portato ad immaginare Trebisacce come una realtà in grado di soddisfare i desideri e i bisogni di chi ama lo sport, il fitness e il wellness. Il nostro stadio diventerà un punto di riferimento per tutto il territorio”.

Il sindaco di Trebisacce, Franco Mundo, ha sottolineato che “Lo sport è un grande volano per il turismo. Poter godere di strutture ricettive, che rispondono ai più alti standard richiesti dagli enti sportivi, ci permette di operare nell’ambito del turismo sportivo, da un lato. Dall’altro concretizza la possibilità per tanti giovani del territorio di vivere in modo sano e sicuro la propria passione per lo sport. La città di Trebisacce si pone ancora una volta come centro di gravità di buone pratiche, di una visione coraggiosa che può e deve ispirare chi crede nelle potenzialità di questo territorio”.