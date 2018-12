TRADIZIONE, ARTE E SOLIDARIETÀ PER NATALE A COTRONEI

Condividi

I canti della memoria e le novene suonate dalla zampogna, strumento della tradizione per eccellenza; il presepe vivente, suggestiva rappresentazione della natività, nel centro storico; le tombolate per i più piccoli.

Cultura, arte, identità e solidarietà si confermano essere anche per l’edizione 2018 gli ingredienti principali della programmazione socio-culturale NATALE A COTRONEI.

Ad esprimere soddisfazione con l’assessore al turismo Vincenzo GIRIMONTE è il Primo Cittadino Nicola BELCASTRO che rinnova i sentimenti di gratitudine alla Chiesa, al mondo della scuola e dell’associazionismo per aver contribuito a costruire il cartellone degli eventi delle Feste.

Si parte GIOVEDÌ 6 DICEMBRE alle ORE 18, in PIAZZA INDIPENDENZA con il MERCATINO curato dall’Oratorio ed il concerto del trio LA CAPRA offerto dall’associazione AMICI DELLA MUSICA. – SABATO 8, giorno dell’IMMACOLATA, alle ORE 17,30 in PIAZZA DELLA SOLIDARIETÀ, MUSICA LIVE TARANTELLA NO STOP con BABBO NATALE ed il Circolo NOI CON VOI. SOS – SOGNARE OSARE SPERARE.

L’appuntamento di GIOVEDÌ 13 è a cura della Scuola primaria. Alle ORE 18 in PIAZZA DELLA SOLIDARIETÀ si terrà l’iniziativa CANTO SOTTO LE STELLE. – VENERDÌ 14, alle ORE 14,30, nella Sala Consiliare saranno presentati il Calendario COTRONEI VISTO DA NOI, la STAGIONE TEATRALE 2019 ed il progetto culturale A TEATRO CON MIO FIGLIO. – SABATO 15 alle ORE 17,30 nella SALA CONSILIARE sarà inaugurata la mostra LUOGHI IMPOSSIBILI di Francesco BARILARO. – LUNEDÌ 17 alle ORE 10 BABBO NATALE farà tappa nelle scuole dell’infanzia cittadine. – MARTEDÌ 18 DICEMBRE alle ORE 16, le musiche dello zampognaro Pierluigi VIRELLI faranno da sfondo al PRESEPE VIVENTE nel centro storico.

MERCOLEDÌ 19, spazio all’arte circense. Lo spettacolo che si terrà alle ORE 10 nel Teatro comunale è rivolto alle scuole elementari. – VENERDÌ 21 alle ORE 17, nella Sala Consiliare sarà presentato il libro QUINDICI MILLIGRAMMI di Nuccia BENVENUTO. Nella stessa Sala, il giorno successivo, SABATO 22, alle ORE 17,30, si terrà la tombolata per bambini promossa dall’Amministrazione Comunale. L’associazione MAMMA MARGHERITA offrirà i POP CORN. – LUNEDÌ 24 dicembre alle ORE 16,30 lo zampognaro VIRELLI suonerà per le vie del paese. – GIOVEDÌ 27 alle ORE 21 il Teatro Comunale ospiterà l’iniziativa dedicata a Saverio STUMPO con la partecipazione dei 15% e della PRO LOCO. – La 4a edizione di CANTASSIEME, a cura della PRO LOCO COTRONEI si terrà nei giorni VENERDÌ 28 e SABATO 29 alle ORE 21 al Teatro Comunale. – SABATO 5 GENNAIO 2019 alle ORE 17 nella Sala Consiliare tombolata per bimbi e a seguire la BEFANA in PIAZZA.