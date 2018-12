Spettacoli di fine anno della Scuola di Recitazione della Calabria

Condividi

Il 20e il 21 Dicembrela Scuola di Recitazione della Calabria, diretta da Walter Cordopatrie coordinata da Giorgio Colangeli, metterà in scena le dimostrazioni di fine anno realizzate dai docenti con la partecipazione di tutti gli allievi. Due giornate interamente dedicate all’arte teatrale, recitativa, al canto e alla danza. Il 20 Dicembredalle ore 16:00aprirà il sipario la BabyClass, successivamente si esibiranno JuniorClass I e JuniorClass II. Il giorno seguente, il 21 Dicembre dalle ore16:00, toccherà agli allievi della MediumClass I, MediumClass II, OverClass e concluderanno gli studenti della classe madre della SRC, ovvero la MasterClass. La SRC porta in scena differenti dimostrazioni col fine di promuovere l’attività artistica e recitativa, nonché la preparazione e i talenti della Scuola. Il palcoscenico degli spettacoli sarà la sede della struttura, il Polo Solidale per la Legalità “F. Vinci” situato in Viale Merano a Cittanova(RC).

Sette classi, giovani talenti di diversa età, si esibiranno in dimostrazioni dal vivo mettendo così in scena il lavoro svolto durante tutto l’anno accademico nella Scuola di Recitazione della Calabria.

Il Direttore Walter Cordopatri, insieme ai docenti e tutti i collaboratori, invitano a partecipare numerosi alle dimostrazioni artistiche. Un valido pretesto per venire a visitare la sede che ospita la SRC, la Scuola di Recitazione della Calabria, e per conoscere dal vivo il potenziale della struttura e l’offerta formativa. Le dimostrazioni di fine anno rappresentano un momento importante dell’attività didattica, tempo di verifiche e gratificazioni per il lavoro svolto da docenti e allievi.

L’appuntamento è il 20 e 21 Dicembre dalle ore 16:00 alle 20:00, per maggiori info e per rimanere connessi con l’evento basta seguire le pagine Social della Scuola di Recitazione della Calabria: