Seconda edizione dei Mercatini di Natale a Taverna

L’Associazione Culturale Cosmos 3 ed il Comune di Taverna annunciano il ritorno dei Mercatini di Natale.

Le festività natalizie si avvicinano. Questo è un momento dell’anno in cui creare aggregazione sociale e consentire al borgo di Taverna di vestirsi di luci, stand, decorazioni e presepi.

Questa seconda edizione dei Mercatini di Natale coprirà quasi tutto il mese di dicembre: da mercoledì 12 a domenica 16 dicembre Piazza del Popolo sarà allestita da bancarelle con souvenir, artigianato locale e molto altro. Ci si potrà scaldare con vin brulè e cioccolata calda e si potranno gustare prelibatezze del territorio presso gli stand gastronomici.

Non mancheranno intrattenimento e musica per grandi e piccini: dall’Associazione Bandistica Musicale “Città di Taverna”, che aprirà la manifestazione con un repertorio “ad hoc, alla street band Orkestrana Orkestra, passando per Daniele Radano, che si esibirà nel Museo Civico di Taverna, i “Music in Soul Duo Band” e tanta musica popolare.

All’interno dei mercatini ci sarà la possibilità per i più piccoli di partecipare a laboratori di lettura e ad assistere alla proiezione di film natalizi.Ma non finisce qui.

Il 22 dicembre arriverà Babbo Natale, che accoglierà i bambini nella sua casetta colorata. A seguire concerto della band “Horny Brothers”.

La manifestazione si chiuderà il 28 dicembre con un convegno che inaugurerà una mostra sulla Natività.