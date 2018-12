Scuola di filosofia Roccella Ionica (RC), incontro su “Odisseo alla corte dei Feaci”

Condividi

Dopo il successo dell’iniziativa solidale a sostegno del progetto di ospitalità di Riace, l’Associazione culturale Scholé prosegue nella riflessione sulla figura dello straniero che sarà uno dei temi principali dell’anno sociale 2019. L’occasione è data dall’invito alla lettura a cura di Francesco Tripodi (docente del Liceo Scientifico “P. Mazzone” di Roccella Jonica) dal titolo “Odisseo alla corte dei Feaci”. L’incontro si terrà giovedì 13 dicembre, a partire dalle ore 18.00, nella sede di Via Umberto I al numero 106.Tripodi ha scelto un super classico della cultura occidentale, l’Odissea di Omero, per raccontare un prototipo di uomo che è all’origine della nostra civiltà. E l’aspetto più interessante è che non si tratta di un individuo stanziale, che persegue i miti del sangue e della terra, ma di un ramingo, un migrante, un profugo. Nella sua lettura, Tripodi si concentrerà sul celebre approdo di Odisseo, nudo, scalzo, orribile nella figura, sull’isola dei Feaci, popolo di navigatori, mezzi pirati, che abitavano su un lembo di terra del mar Jonio, forse l’attuale Corfù. Il comportamento della principessa Nausicaa nei confronti di Odisseo, opposto a quello riservatogli da Polifemo, segna il discrimine tra la civiltà e la barbarie.

L’invito alla lettura di giovedì sarà pure un modo per inaugurare un nuovo spazio di confronto e discussione, quello degli studi classici. Uno degli obiettivi del nuovo anno sarà proprio quello di approfondire la riflessione sulla letteratura greca e latina perché siamo convinti che, in un periodo di forte crisi sociale, politica ed economica, le risposte non arrivano dal futuro, ma dal passato. Da ciò che ci siamo lasciati alle spalle, che sarebbe potuto diventare realtà e non si è mai realizzato. Gli esempi per affrontare il presente risalgono a ieri.