Sconti in cambio di plastica: il 22 dicembre apre secondo “Riciclia Point” a Rende

“L’ecocompattatore Riciclia raddoppia a Rende. L’innovativa macchina che rilascia buoni sconto per risparmiare sulla spesa in cambio di bottiglie in plastica, flaconi dei detersivi e lattine in alluminio sarà inaugurata sabato 22 dicembre alle 11 in via Leonardo da Vinci, a fianco alla biblioteca civica Quattromiglia.

Al taglio del nastro sarà presente il sindaco della città di Rende, Marcello Manna. Si tratta del secondo Riciclia Point che apre a Rende, il primo è operativo già dalla scorsa estate al centro commerciale Metropolis. L’iniziativa, di tutela ambientale, riveste anche una grande valenza educativa allo scopo di sensibilizzare la cittadinanza nei confronti di una corretta raccolta differenziata dei rifiuti. Ad ogni inserimento di bottiglie in plastica PET, flaconi di detersivi (HDPE)) e lattine in alluminio, l’ecocompattatore rilascia uno scontrino sul quale sono indicati i Punti Ambiente validi come buono sconto per fare la spesa. È anche possibile utilizzare la propria tessera sanitaria come “borsellino elettronico” per accumulare e memorizzare i Punti e stampare lo scontrino in un secondo momento, risparmiando così carta. Per consultare l’elenco dei negozi convenzionati e presso i quali è possibile spendere i Punti Ambiente è sufficiente scaricare sul proprio cellulare (gratuitamente) l’App Riciclia. Si raccomanda ai cittadini di non conferire carta o cartone, carte di merendine, sacchetti di plastica, tubi di plastica, giocattoli di plastica, contenitori di plastica per la conservazione degli alimenti, tetrapack (es. latte o succhi di frutta), lattine di pelati e conserve, scatolette del tonno, scatolette del cibo per gli animali. I pezzi (bottiglie, flaconi e lattine) devono essere inseriti nelle rispettive aperture uno alla volta. Prima di procedere con il conferimento successivo aspettare che la macchina abbia completato il ciclo di caricamento, e che il pezzo sia stato conteggiato sul monitor. Non è necessario schiacciare gli imballaggi, ma è preferibile togliere i tappi e inserirli nelle apposite aperture. L’iniziativa porta vantaggi a tutta la comunità: alle famiglie che risparmiano sulla spesa, agli Enti Pubblici che aumentano le percentuali di raccolta differenziata e risparmiano sui costi complessivi di gestione rifiuti, e alle attività commerciali del territorio che fidelizzano i clienti con promozioni green. La tecnologia Riciclia è completamente made in Italy”. Lo comunica, in una nota, l’azienda Riciclia.