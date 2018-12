Roy Paci in concerto a Catanzaro

Grande attesa per Roy Paci [26 DICEMBRE H.20:30]. Il noto trombettista e cantante terrà uno straordinario concerto, accompagnato da un gruppo di fiati, nella Basilica dell’Immacolata di Catanzaro e sarà protagonista di altre coinvolgenti esibizioni on the road.

Percezioni e suggestioni, alla riscoperta dei cinque sensi e del centro storico…Questo il filo conduttore della II edizione di Sarà Tre Volte Natale, la manifestazione organizzata a Catanzaro dall’Amministrazione Comunale, di concerto con gli assessorati al Turismo e Spettacolo, Cultura e Attività Economiche e affidata alla direzione artistica di Antonio Pascuzzo.