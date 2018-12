ROSSANO – DA DOMENICA 16 CHIESE APERTE CON I PRESEPI

Condividi

Promozione e fruizione del patrimonio identitario culturale cittadino, valorizzazione dei talenti dell’arte, della musica e dello spettacolo. Si entra nel vivo delle iniziative natalizie, ancora più ricca la programmazione socio-culturale #NATALEINSIEME – I PROSSIMI APPUNTAMENTI.

È quanto fa sapere il sub commissario delegato alla cultura Emanuela GRECO ringraziando a nome del Commissario Prefettizio, il Prefetto Domenico BAGNATO, le PRO LOCO ROSSANO LA BIZANTINA e CORIGLIANO CALABRO per aver fatto da collante tra l’Amministrazione Comunale, le associazioni, il mondo della Chiesa e quello della Scuola, autentico valore aggiunto delle proposte culturali inserite nel calendario.

4a edizione de LA CITTÀ DELLA MUSICA – SABATO 15 alle ORE 19, il centro musicale Giuseppe VERDI, al civico 17 di via Corrado ALVARO, allo scalo dell’originaria Città di ROSSANO, ospiterà il CONCERTO DI FISARMONICA eseguito dal Maestro Tommaso ARENA, accompagnato al pianoforte dal M° Domenico PIZZI.

CHIESE APERTE – Da DOMENICA 16 DICEMBRE A DOMENICA 6 GENNAIO 2019, dalle ORE 17,30 alle 20,30, da giovedì a domenica, sarà possbile visitare le chiese del centro storico della CITTÀ DEL CODEX, la PANAGHIA, l’oratorio di SAN MARCO e la Chiesa di SAN BERNARDINO, che i volontari del progetto hanno allestito con un’esposizione presepiale.

IL NATALE RISPLENDE NEL MUSEO è l’iniziativa promossa dal MUSEO DIOCESANO E DEL CODEX per DOMENICA 16. Alle ORE 16,30 si terranno nel cortile del Museo musica, arte e mercatini natalizi. – ALLE ORE 17 in viale delle RIMEMBRANZE, nella zona PIPER di CORIGLIANO il comitato ACQUEDOTTO si farà promotore dell’iniziativa ACCENSIONE DELL’ALBERO di NATALE.

L’ANNO CHE VERRÀ è, invece, il titolo dell’evento musicale di fine anno che, a cura del circolo Culturale Rossanese G CONVERSO si terrà alle ORE 18 di MERCOLEDÌ 19 in Piazza STERI, nel centro storico di ROSSANO.

I MERCATINI DI NATALE si terranno SABATO 15 e DOMENICA 16 su VIALE MICHELANGELO. Crescono le adesioni ai concorsi LE VETRINE DI NATALE A CORIGLIANO ROSSANO e I PRESEPI di CORIGLIANO ROSSANO.