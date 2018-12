Rischio idrogeologico,Granato (M5S) incalza Oliverio:”Torrente Fiumarella a rischio”

Condividi

«Sollecito il Comune di Catanzaro e la Regione Calabria ad attivarsi con celerità, in base alle rispettive competenze, per consentire gli interventi atti a prevenire ogni danno da un’eventuale esondazione del torrente Fiumarella, che, come a seguito di valutazione mi ha certificato il Consorzio di bonifica Ionio Catanzarese, necessita di pulitura e sfalcio in un preciso tratto».

Lo afferma, in una nota, la senatrice Bianca Laura Granato, segretaria della commissione Istruzione pubblica e Beni culturali, la quale spiega: «Su segnalazione di cittadini catanzaresi ho già investito le autorità del caso. Ritengo fondamentale che si agisca con immediatezza e responsabilità, in considerazione dei risaputi rischi correlati, in Calabria, agli eventi meteorologici avversi e tenuto conto della recente esondazione di più corsi d’acqua, che dovrebbe averci insegnato tanto, al netto della sterile propaganda della maggioranza regionale». «Nello specifico, lo stesso Consorzio di bonifica – prosegue la parlamentare 5stelle – ha manifestato la disponibilità a effettuare i lavori indispensabili. Mi rivolgo in particolare al vertice di Calabria Verde, il generale Aloisio Mariggiò, e alle strutture regionali di competenza, affinché stavolta non si perda tempo e si garantisca la sicurezza degli abitanti, senza indugi o il solito scaricabarile». «Mi auguro – conclude Granato – che il governatore Mario Oliverio segua da vicino la questione e la consideri prioritaria. Infine lo invito a riferire pubblicamente quale pianificazione la Regione Calabria abbia pronta per tutte le aree a rischio idrogeologico e quali siano i risultati del commissariamento per la mitigazione, non dimenticando che egli ha nominato un soggetto attuatore senza la prescritta selezione pubblica».