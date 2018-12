Rende, star del dj set per un capodanno esplosivo

Condividi

E’ proprio su Bobo Vieri che la Wisea Eventi ha voluto puntare per questo capodanno al Winterland Music Calabria.

Un nome che in questi ultimi tempi, ha fatto parlare molto, attraverso dj set e performance in giro per l’Europa. Un evento che ha mirato ad avere il meglio da proporre ad una città giovane abituata a grandi sorprese.

Bobo Vieri, Laura Caprotti, Stefano Serafini e Luca Cassani, gli Zabatta Staila, i Klab Live, i Praja di Gallipoli, saranno gli artisti che condivideranno la consolle del palatenda dell’oltre Campagnano, con un unico grande scopo: far divertire tutti.

Bobo Vieri non ha certo bisogno di presentazioni. Ex bomber di fama planetaria ed oggi fuoriclasse del foot-volley, sempre più icona social, creatore di tormentoni musicali ha infatti messo su un gruppo – chiamato, manco a dirlo, Bobo Dj – e adesso sta girando l’Italia e l’Europa con il suo Bobo DJ Show.

«Mi piace remixare Barry White, Abba e altre hit anni ’70, con un tocco di quello che va ora. Un’ora e mezza di spettacolo, non ci si annoia» – dichiara. «Nel Bobo Dj show c’è un music producer, una cantante e una tromba live che nei club ci sta alla grande. E’ musica che ci piace, house music. Stiamo girando l’Italia e iniziando ad avere richieste da tutta Europa».

L’evento del 31 dicembre rientra nel cartellone degli spettacoli proposto dalla Wisea Eventi.

«Questo è senza dubbio uno degli eventi mediaticamente più importanti che ci è capitato di sviluppare in agenzia ma che senz’altro ci permetterà di spiccare un salto verso traguardi più ambiziosi» – afferma Walter Sposato della Wisea Eventi. L’ex bomber, dopo aver suonato, sarà nel locale per chiacchierare, brindare, firmare autografi e soprattutto per fare foto e selfie. Un treno di emozioni, allegria e tanto altro, è pronto per una festa, quella del Winterland Music Calabria che non tradirà le aspettative.