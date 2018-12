Rende – Comune invita tim e inwit ad accettare il sito proposto dall’Unical

Condividi

L’amministrazione comunale di Rende interviene sulla questione della costruzione dell’antenna su via Savinio. E lo fa in una nota specificando che “dopo aver ricevuto notizie negative sul mancato accordo per la costruzione dell’antenna su un altro sito gratuito proposto dall’Unical” prende atto “di questa situazione di stallo” e riparte con un’altra proposta invitando “con la massima urgenza Tim S.P.A. e Inwit S.P.A ad accettare la soluzione con il sito alternativo proposto dall’Unical”.

Si ricorda che “il comune di Rende pur non essendo proprietario dei terreni, in questi mesi, si è fatto portavoce delle istanze dei cittadini e delle associazioni studentesche”. La nota continua sottolineando che sia “ l’amministrazione comunale di Rende che l’Unical erano riusciti a trovare quest’altra soluzione per venire incontro alle numerose richieste dei cittadini e delle associazioni studentesche”. La nota dell’amministrazione comunale di Rende termina con l’augurio che le società Tim S.P.A e Inwit S.P.A “accettino di buon grado la soluzione del sito alternativo e gratuito” e specifica che “pur non avendo poteri prescrittivi bisogna perseguire l’opportunità ad addivenire ad una soluzione che tenga conto di tutte le istanze presentate ,in tutti questi mesi, da cittadini e associazioni studentesche”.