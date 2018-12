Reggio Futura: “Negato ai reggini il diritto alla salute”

Condividi

La notizia è di quelle che preannunciano un disastro e un dramma di portata epocale.

Il mancato riconoscimento delle spettanze degli anni 2017/2018 unito al drastico taglio per il futuro, denunciato nei giorni scorsi dal dott. Lamberti, direttore dell’Istituto Clinico “De Blasi”, ma che si ripercuote su tutte le strutture convenzionate della Città Metropolitana di Reggio Calabria, porterà quasi certamente alla mancata erogazione delle prestazioni sanitarie in convenzione. Il che vuol dire che, chi non può permettersi di pagare per intero qualsiasi prestazione (e sappiamo che nella nostra città sono tanti) dovrà affrontare tempi lunghissimi presso le strutture pubbliche oppure rinunciare, con gravissimo pregiudizio del tanto declarato (solo a parole) diritto alla salute dei cittadini.

La nostra città – continua il comunicato di “Reggio Futura” – da alcuni anni è oggetto di continui scippi e di provvedimenti penalizzanti provenienti da più parti che, come si dice dalle nostre parti: “trovano morbido e zappano a fondo”, non essendoci rappresentanti istituzionali in grado di difendere gli interessi di Reggio e dei reggini.

Oggi è il turno del Commissario regionale alla sanità, ieri del Ministero dell’Ambiente (vicenda tir al porto), del Ministero di Grazia e Giustizia (declassamento dell’agenzia per i Beni Confiscati), del Governo nazionale (con i tagli inopinati a stanziamenti già assegnati), per limitarci solo ad alcuni esempi.

Bene, quindi, hanno fatto gli operatori del settore ed i cittadini a scendere in piazza per rivendicare il sacrosanto diritto al futuro di questo martoriato territorio. Così, almeno, si potrà ottenere quantomeno di dare voce alle proprie ragioni.

Pertanto, “Reggio Futura” aderisce all’iniziativa prevista per stasera davanti la Prefettura e parteciperà a tutte le altre iniziative che si vorranno mettere in campo per tutelare il diritto alla salute dei reggini e per salvaguardare i livelli occupazionali in città già ampiamente falcidiati.

Giuseppe Agliano Coordinatore di “Reggio Futura”