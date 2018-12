Reggio Calabria – Successo per il pranzo della solidarietà

Condividi

Nella giornata di Domenica 16 Dicembre l’associazione “Arte Musica e Parole” ha organizzato presso i locali dell’associazione “Layla”, sita in via S.Cristoforo Carrubara (RC), “il pranzo della solidarietà”.

Un’iniziativa importante e significativa che ha coinvolto tante realtà associative locali tra cui l’associazione “ReteSociale” e l’associazione “Layla”, ma anche tanti sponsor e aziende che hanno contribuito nell’organizzazione di un pranzo offerto agli ospiti delle case di

cura “Casa del sorriso” e “Villa S.Agata”. Un pranzo pieno di cibo, divertimento, sorrisi, canti e

balli che hanno visto protagonisti gli anziani e i membri delle associazioni organizzatrici.

Un momento in cui si è potuto rievocare lo spirito delle festività natalizie e il vero senso di esse,

come rivendica anche il pres. Di ReteSociale Bruno Monorchio, il quale rievocando anche

immagini suggestive di un capolavoro letterario di Dickens quale “Il canto di Natale”, ha

ringraziato l’Associazione “Arte Musica e Parole” e il proprio presidente Paolo De Stefano, gli

ospiti e i collaboratori delle strutture, i propri ragazzi e gli sponsor tutti e ha invitato tutti a

fare propri i valori espressi da iniziative come queste, che rendono piene le nostre esistenze,

quali gratuità e solidarietà e l’importanza di un sano e bello stare assieme in allegria e in

semplicità.

Gli anziani di “villa S.Agata ” e “casa sorriso” si sono mostrati contenti e felici dell’iniziativa,

lodevole e lodata anche dai dirigenti delle strutture, e si sono mostrati disponibili ad essere

protagonisti di altre.

Il presidente dell’Ass.”Arte Musica e Parole” Paolo De Stefano, che commovendosi ed essendo

anche soddisfatto del risultato ottenuto, dopo i tradizionali ringraziamenti ai collaboratori

tutti, agli anziani e agli sponsor, si è mostrato felice e orgoglioso di “quella che fino a prima era

solo un’idea e ora grazie a tutti i presenti è diventato un bellissimo regalo di Natale”. L’iniziativa

rientrava nell’ambito sociale dell’associazione, come ribadito dal presidente, e con il motto

celebrato dell’ “UNITI SI VINCE”, si è concluso l’evento, salutando i presenti e invitando ai

prossimi appuntamenti, che si sperino siano proseguo di questa prosperosa collaborazione tra

diverse realtà associative per conseguire importanti risultati per il bene comune. Un buon

Natale da “Arte Musica e Parole”, “Rete Sociale” e “Layla”.