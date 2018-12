Reggio Calabria – stabilizzazione di 104 lavoratori del Comune, il plauso di Puccio

Condividi

“Giunge a compimento il processo di stabilizzazione di 104 lavoratori del Comune di Reggio Calabria che con caparbia e determinazione è stato perseguito dal sindaco Giuseppe Falcomata’” – scrive Giovanni Puccio Coordinatore Pd area metropolitana di Reggio Calabria.

“A nessuno sfugge il valore di questo importante traguardo e del contesto storico in cui questo si consuma. Il nostro primo pensiero va ai lavoratori e alle loro famiglie che, dopo quasi 20 anni di precarietà professionale e quindi esistenziale, potranno finalmente guardare al domani con più fiducia e serenità. Effetti positivi si riverberano all’interno della amministrazione comunale, per la quale già fino a oggi questi lavoratori hanno prestato i propri servizi fondamentali per il buon anandamento dell’ente. La tutela del lavoro, il superamento della condizione di precariato in un ente pubblico costituiscono traguardi di civiltà e di buon governo e oggi tratti distintivi dell’azione amministrativa della Giunta Falcomata’. Il nostro augurio è che presto anche l’ampio bacino calabrese di ex Lsu e Lpu possa raggiungere l’approdo della stabilizzazione a cui con il massimo dell’impegno e della dedizione stanno lavorando i sindacati, il presidente della Regione, Mario Oliverio, e la deputazione Pd”.