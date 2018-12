Reggio Calabria – Sportello Ambiente il plauso del gruppo Pd comunale

Condividi

Attraverso una nota stampa il capogruppo Pd in consiglio comunale, Antonino Castorina esprime il suo plauso e quello della compagine Dem per la costituzione dello Sportello Ambiente nel Comune di Reggio Calabria.

Si tratta di una proposta che attentamente vagliata dalle commissioni Decentramento città metropolitana, Assetto del territorio e Programmazione servizi generali si è presentata davanti al civico consesso con perizia normativa tale da essere accolta unanimemente, afferma Antonino Castorina.

Nel ringraziare la consigliera Paola Serranò per la continua attività di proposta a servizio del cittadino e all’insegna del miglioramento della qualità della vita – continua Castorina- prendiamo atto con soddisfazione di aver inserito allinterno della struttura e macchina organizzativa comunale un importante strumento innovativo.

Prosegue la nota:

“Lo sportello Ambiente tra laltro garantirà una attività informativa di interesse ambientale ai singoli cittadini, enti locali, aziende ed associazioni in capo all’assessorato all’ambiente.

Lo sportello sarà occasione di confronto, raccolta di proposte, dialogo di collaborazione e partecipazione nella gestione dell’ambiente comune.

Occorre rilevare l’utile funzione del comitato di coordinamento integrato dalla presenza delle associazioni ambientaliste delle consulte comunali che faranno da cerniera tra l’amministrazione e la cittadinanza in particolare per quanto attiene materie di calda attualità: amianto, rifiuti ed igiene urbana, risorse idriche, inquinamento acustico, elettromagnetico ed atmosferico”.

“Un esempio concreto di come i cittadini sono entrati grazie al preciso indirizzo dell’amministrazione Falcomatà nel governo effettivo del territorio e della gestione della cosa pubblica conclude Castorina.