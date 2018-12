Reggio Calabria – Secondo incontro organizzato dall’Anpi

Condividi

Venerdì 14 dicembre 2018, alle ore 17,00, presso la Sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, l’ANPI di Reggio Calabria, il Comune e la Città Metropolitana dedicheranno il secondo incontro del ricco programma di iniziative sul tema “Dalla Resistenza alla Costituzione. Dalla dittatura alla Democrazia” al quarantesimo anniversario dell’elezione di Sandro Pertini alla Presidenza della Repubblica, avvenuta l’8 luglio del 1978 con il maggior numero di voti mai registrati nella storia della Repubblica (832 voti su 995 votanti pari all’ 82,3%).

Sarà l’occasione per far rivivere la figura e l’opera di Sandro Pertini a quanti ne mantengono vivo il ricordo, ma sarà anche l’occasione per raccontare Sandro Pertini ai giovani che non l’hanno conosciuto.

Sarà compito del Professore Pasquale Amato relazionare su Sandro Pertini, antifascista, partigiano, cittadino esemplare di straordinaria moralità e indimenticabile Presidente della Repubblica. Alla relazione d’introduzione seguiranno gli interventi del Sindaco Giuseppe Falcomatà, di Giuseppe Gambacorta della segreteria dell’ANPI e del Consigliere Comunale del PSI Antonio Ruvolo. Il Professore Nicola Petrolino, esperto cinematografico, racconterà Sandro Pertini attraverso un video di sua produzione. Coordinerà i lavori dell’incontro-dibattito Raffaele Malito, ex-giornalista della RAI, che condurrà il dibattito successivo agli interventi programmati.