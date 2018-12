Reggio Calabria – Seconda edizione del Corso di teatro greco per adulti

Condividi

Il Centro di Lingua e Cultura Ellenica ELLINOMATHEIA, in collaborazione con il CRAL Mediterranea, promuove la seconda edizione del CORSO di TEATRO GRECO per adulti in lingua italiana . Il Corso sarà tenuto dalla Dott.ssa Kristina Mravcova, esperta di teatro classico e contemporaneo, recitazione drammatica, regia e dizione. La docente guiderà i partecipanti nel percorso di apprendimento di una tecnica di recitazione e di nozioni drammaturgiche per affrontare l’interpretazione scenica del teatro classico antico. Attraverso la recitazione perfezioneranno l’abilità di comunicare al pubblico i propri pensieri, emozioni e sentimenti. Il corso si strutturerà su scene scelte e dialoghi tratti da opere greche, selezionate dalla docente e assegnati ai partecipanti sin dalle prime lezioni del corso. Lo stesso prevede, a conclusione, una pubblica performance teatrale. Le lezioni sono programmate in orario pomeridiano e avranno cadenza settimanale, per un totale di 30 ore. Per frequentare il corso non è assolutamente necessario avere esperienza di recitazione. Presentazione del corso e proiezione del docuvideo TROADES, con i protagonisti della prima edizione, lunedì 17 dicembre, alle 19:00 presso la sede sociale del Centro Ellinomatheia (via Manfroce 77H). Inizio del corso 11 Gennaio o a raggiungimento del numero minimo di partecipanti. Per info e iscrizioni: cral@unirc.it, centroellinomatheia@gmail.com