Reggio Calabria – Presentazione del Progetto “Le Voci di Dentro”

Mercoledì 12 dicembre 2018, alle ore 12:00, presso il Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, Sede dell’Amministrazione Comunale e del Garante Comunale di Reggio Calabria,

si terrà la Conferenza Stampa relativa alla presentazione del Progetto “Le Voci di Dentro: Conversazioni in Carcere su Giustizia e Legalità”, ideato in accordo fra il Garante Comunale di Reggio Calabria dei diritti dei detenuti, l’Associazione Nazionale Magistrati (ANM) sezione di Reggio Calabria, il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane dell’Universita’ Mediterranea di Reggio Calabria ed in collaborazione con il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria della Calabria e la Direzione degli istituti penitenziari di Reggio Calabria “Arghilla’” e “G. Panzera”.