Reggio Calabria – Pedà (Fi) su chiusura laboratorio “De Blasi”

Condividi

“La notizia della chiusura dell’Istituto clinico “De Blasi” di Reggio Calabria e del conseguente licenziamento collettivo del personale mi lascia sbigottito e molto amareggiato”. Lo afferma in una nota il consigliere di Forza Italia Giuseppe Pedà.

“Esprimo la mia vicinanza e solidarietà ai lavoratori e alle loro famiglie che proprio in questi giorni che precedono il Santo Natale, vedono improvvisamente crollare tutte le loro certezze. Un dramma per un territorio già messo in ginocchio dalla crisi. E non si può certamente restare in silenzio sul futuro di queste persone – prosegue Pedà – di tante famiglie e di una realtà aziendale della nostra regione che ha rappresentato negli anni un modello positivo e innovativo”.

“L’iniziativa del dott. Eduardo Lamberti Castronuovo, direttore sanitario della clinica ‘De Blasi’, che con una nota ha informato la Città di Reggio Calabria di questa decisione assunta dopo l’esito negativo di un ricorso al Tar Calabria dell’associazione di rappresentanza Anisap-Calabria avverso la decisione dell’ex Commissario Scura di tagliare indiscriminatamente il budget delle convenzioni con i laboratori di analisi convenzionati con il sistema sanitario regionale, ci impone una seria riflessione. Le amare dichiarazioni del dott. Lamberti fanno particolarmente riflettere – ha continuato il consigliere regionale Pedà – poiché non si possono cancellare di colpo 50 anni di attività onesta e seria a beneficio dell’intera collettività. Il “De Blasi” è sempre stato un istituto d’eccellenza e bisogna scongiurarne la chiusura ed i licenziamenti tenendo aperta la speranza di un territorio che ha piuttosto bisogno di iniezioni di fiducia e occupazione. Chiederò che venga, per tali motivi, convocata con urgenza un’apposita seduta della Commissione Sanità per dibattere della questione nei suoi aspetti generali, visto che riguarda decine e decine di strutture private, ambulatori e laboratori d’analisi calabresi, invitando ai lavori anche il nuovo Commissario per la Sanità, il dottor Saverio Cotticelli, per un confronto puntuale orientato a recuperare la serenità dei cittadini e dei dipendenti che così si sono trovati privati di colpo dell’assistenza e del lavoro”.