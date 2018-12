Reggio Calabria – manifestazione di solidarietà

Condividi

Si è svolta ieri 21 dicembre presso la parrocchia di S. Maria del Divin Soccorso la manifestazione di solidarietà organizzata dal Movimento Sindacale Autonomo di Polizia.

Nel corso di una simpatica cerimonia preceduta da coreografico arrivo dei giocattoli su rombanti harley davidson, i dirigenti sindacali provinciali MOSAP hanno regalato giocattoli e dolciumi ai bambini della parrocchia. Tanto è stato possibile grazie al contributo volontario di tanti agenti della Questura, anche non iscritti al sindacato. Il segretario provinciale Domenico Crea ha ringraziato don Giorgio Costantino per avere aderito all’iniziativa benefica e la vice Segretaria Veronica Crimi per essersi adoperata nell’attività. Crea ha detto che “vedere un sorriso di un bimbo, misto ad incredulità e gioia, è una sensazione unica”. Don Giorgio ha commentato ai bimbi che i poliziotti sono i loro “angeli custodi” e Crea, ha ribadito , visti anche i recenti tristi episodi, che il MOSAP sarà accanto ai bimbi ed a don Giorgio. Dopo i saluti degli altri componenti la segreteria, Cicciu’, Raffa e Rinaldi, i motociclisti si sono allontanati coreograficamente, applauditi dai bambini.