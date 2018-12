Reggio Calabria – L’Accademia Pentakaris riapre la Bottega del fumetto

Condividi

A distanza di tre anni e dopo una pausa di riformulazione del progetto, ripartono i lavori della bottega del fumetto. . Tante energie capitalizzate per ripartire ,con la pervicacia che ormai contraddistingue il sodalizio reggino, alla conquista di nuove mete in favore di bambini e adulti che volessero accostarsi al meraviglioso mondo del fumetto. Negli anni in cui si è operato nello “spazio laboratoriale” attrezzato presso i locali dell’accademia, tanti sono stati i progetti creativi prodotti nel corso dell’attività posta in essere dalla prestigiosa “Scuola d’Arte Reggina”. Degni di particolare attenzione le mostre realizzate presso lo storico palazzo “Corrado Alvaro” di Reggio Calabria, il Parco Ludico-Tecnologico Ecolandia, e poi a Bova, Palmi per poi culminare con l’abbraccio della città metropolitana di Milano dove, presso il castello Visconteo di Trezzo sull’Adda, migliaia di visitatori hanno potuto conoscere ed apprezzare la vita e le opere del nostro illustre conterraneo Francesco Cilea, raccontate con il linguaggio affascinante e al contempo suggestivo del fumetto .Prodotto nato dalle preziose mani dell’allora maestro Domenico Loddo del quale si annoverano opere di alto valore , nonché generoso didatta illuminato. Molti sono stati i giovani forgiati ed incantati dalla cosiddetta “nona arte” o “Arte sequenziale”. Si riparte pertanto con rinnovato entusiasmo, dichiara il direttore artistico della prestigiosa Accademia, prof Martino Parisi, nonché fondatore e coordinatore della Pentakàris, crediamo fermamente nell’importanza della formazione artistica che contribuisce, in modo determinante all’educazione globale. Offriamo un’ulteriore opportunità di crescita al nostro territorio offrendo un corso di altissimo livello formativo, affidato al maestro Umberto Giampà, fumettista , illustratore, copertinista e caricaturista di grande esperienza (nonostante la giovane età) che vanta ambiziose collaborazioni con case editrici del settore in ambito nazionale e (Reggio Calabria, Lamezia Terme , Cosenza, Catania, Lucca, Roma) e internazionale ( Inghilterra, Stati Uniti). L’accademia Pentakàris assurge sempre di più a Polo Culturale di alta expertice , vanto per la nostra città per ciò che negli anni ha saputo esprimere per una crescita civile, sociale , artsistica e culturale.