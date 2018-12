Reggio Calabria – la medicina incontra i libri e la cultura nel nome del benessere

Condividi

Si terrà domani sabato 22 dicembre alle ore 18:00 presso il Centro di Medicina Solidale Ace sito in via Vico Cartisano I di Pellaro, il primo incontro con l’autore l’Ambasciatore Antonio Morabito che presenterà il suo ultimo libro edito da Albatros, Moderne Odissee un viaggio consapevole tra gli irrisolti drammi e i profondi cambiamenti del nostro tempo.

L’Associazione Calabrese di Epatologia da sempre impegnata nella ricerca epidemiologica e nella prevenzione delle malattie della disuguaglianza e della povertà, avvia un percorso di incontri culturali, rivolto sia agli adulti che ai bambini.

Un ricco itinerario, tra le pagine di autori locali e non, che farà tappa sulle tematiche più vicine ai giorni nostri, la povertà, l’immigrazione, l’integrazione, l’accoglienza, il dono, la solidarietà… il sogno; e ancora, per sensibilizzare i più piccoli alla libertà di espressione, al pensiero critico e di giudizio, attraverso la fantasia e la creatività si parlerà di bullismo, abbandono, connessioni e solitudine, emozioni e disagi scolastici.

Argomenti vasti ed eterogenei perché il concetto di Ben-Essere non sia rilegato solo alla medicina ma percorra diversi canali che indirizzino verso la prevenzione, verso un buono “stato di salute”: la lettura, la conoscenza, la riflessione critica, il confronto, il supporto sociale, sono solo alcuni di questi fattori che orientano consapevolmente e responsabilmente le scelte di ognuno di noi, anche in merito alla propria salute.

Il ricco programma, che prevede un incontro al mese con l’autore, proseguirà il 21 gennaio con Carmine Abate, di origine crotonese, già vincitore del Campiello e dello Strega presenta un romanzo corale e potente “Le rughe del sorriso” che affronta la drammatica migrazione dall’Africa verso l’Italia. Il 22 Febbraio invece sarà la volta di Pasquale Romeo con “Very normal people”, lo Psichiatra già autore di numerosi libri, delineerà il profilo sociopsicologico dell’uomo contemporaneo e le attuali dinamiche disfunzionali nelle relazioni. Infine la rassegna per adulti si conclude con la presentazione del libro del vincitore della Palma d’ Oro Marcello Fonte (data ancora da definire) volto cinematrografico nostrano, che rappresenta l’emblema del sogno, di chi nonostante le difficoltà di risorse materiali e non ha creduto con profonda dedizione nel suo progetto come si legge dalle pagine di “Notti Stellate”: “Da piccolo quando ero a casa mia e pioveva sopra le lamiere chiudevo gli occhi e mi sembrava di sentire gli applausi e invece adesso li riapro e quegli applausi siete voi”

Gli appuntamenti letterari per i bambini si apriranno il 3 gennaio con Michele D’Ignazio “Storie di una matita a scuola”, si proseguirà con Ornella della Libera il 20 febbraio che racconta “Florian del cassonetto”, per concludere il 15 marzo con “Io bullo” di Giusi Parisi.

Gli incontri saranno accompagnati dalle opere realizzate dal vivo dall’artista Alessandro Allegra.