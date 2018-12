Reggio Calabria – La Crespellata delle “Tarantelle del Sud” a S.Caterina

Condividi

La Stazione di S.Caterina è già addobbata a festa, con le classiche luci

di Natale, come si usava un tempo nelle vecchie stazione FS presenziate

dal Capostazione e dagli altri addetti.

Noi continuiamo, onorando le tradizioni, a far rivivere la calda

atmosfera ed il sapore del Santo Natale.

Per questo, mercoledì 12 dicembre, il corso “Tarantelle del Sud”,

diretto dalla splendida Giovanna Scarfo’, organizzerà la classica

crespellata, grazie alle sapienti mani di Eleonora e Pino, da far

degustare ai corsisti nuovi e vecchi, tra un ballo e l’altro.

Appuntamento, quindi, per i corsisti nuovi e degli anni precedenti,

mercoledì 12 dicembre, per vivere un’intensa serata di aggregazione e di

amicizia, temi molto cari alla Direttrice ed all’Associazione

Incontriamoci Sempre per il Volontariato.