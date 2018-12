Reggio Calabria – L’1 gennaio il VII Cimento invernale della Locride Special

Condividi

Sarà domani, 1 gennaio 2019, il VII Cimento Invernale della Locride, sempre a Locri, Lungomare Lato Sud, presso l’area Parco Giochi, con ritrovo alle 11.40.

L’associazione Zephyria, la realtà associativa Salvamento Locride Mare e l’ACSD ArtInMovimento invitano la cittadinanza a partecipare all’iniziativa che vuole essere di buon auspicio per un 2019 all’insegna del benessere, della socialità e dell’entusiasmo.

Il cimento invernale, un semplice tuffo in mare d’inverno a cui possono partecipare tutti, dai bambini agli anziani, e la cui storia è legata al mondo del nuoto, si è convertito in un rituale dagli interessanti effetti benefici.

Come da tradizione, i partecipanti al Cimento invernale della Locride, patrocinato dal Comune di Locri, dopo un momento di socializzazione e di ascolto corporeo, alle ore 12.00, si immergeranno nelle acque del mar Jonio per il tempo che a ciascuno parrà opportuno.

“Sarà un Cimento speciale, una prova di coraggio che invita tutti a iniziare il 2019 con una flessibilità e una determinazione particolari. Cavalcare il cambiamento è il nostro motto per questa edizione, che per diversi sarà un bis, in quanto il 26 dicembre non si sono privati di tale rituale”, afferma Annunziato Gentiluomo.

“Ci aspettiamo tanta partecipazione da parte della cittadinanza che ama quest’iniziativa e anche la presenza di qualche autorità istituzionale”, conclude Giuseppe Pelle.