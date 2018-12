Reggio Calabria – incontro su cibo tipico calabrese

Condividi

“Cibo tipico calabrese, la migliore fonte di salute nutrizionale”.

Se ne dicuterà venerdì prossimo, 14 dicembre 2018, durante il convegno organizzato dalla Fondazione Its – Istituti tecnici superiori – di Reggio Calabria. Ad ospitare l’evento altamente formativo sarà il Museo del Bergamotto.

Produzioni agrarie, agro-alimentari e agro-industriali, controllo, valorizzazione e marketing delle tipicità regionali, alimentazione, salute e prevenzione sono tra i temi principali al centro dell’incontro. Per l’occasione si terrà anche il 1° concorso Gastronomico Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Sarà presente anche Pro.Di.Gus, il nuovo strumento editoriale dello chef imprenditore dell’azienda Fabio Campoli.

Ad aprire i lavori sarà Vittorio Caminiti, presidente della Fondazione Its e dell’Accademia internazionale del Bergamotto.

Dopo i saluti istituzionale del sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, affiancato da Saverio Anghelone, assessore comunale allo Sviluppo economico, Politiche giovanili e Lavoro, e Anna Nucera, assessore all’Educazione e istruzione e direttore dei corsi Its di Reggio Calabria, avranno inizio le attività formative.

Tra i relatori saranno presenti Umberto Barreca, della Redel srl, che affronterà il tema dell'”Occupabilità dei giovani diplomati Its nelle aziende del territorio reggino”, e Stefano Bivone, presidente della Coldiretti di Reggio Calabria a cui è affidata una relazione sulle “Contraffazioni alimentari”.

Saranno presenti anche Giovanni Aricò, segretario regionale Casartigianati Calabria e Alberto Statti, presidente di Confagricoltura Calabria.

Giovanni Laganà, segretario Cna Calabria, relazionerà su “Artigianato di qualità nel settore agroalimentare”.

Si parlerà anche di salute e benessere. A Marco Serrao, responsabile del reparto di Urologia della clinica Tricarico di Belvedere Marittimo e presidente della Fondazione Totò Morgana onlus, il compito di spiegare l’importanza della “Prevenzione della malattie urologiche e andrologiche nei giovani”.

Vincenzo Mollace, presidente della scuola di Farmacia e Nutraceutica dell’Ateneo catanzarese, porrà l’accento su “Tipicità regionali a supporto della nutraceutica” come nuovo e antico rimedio curativo.

Antonio Tramontana, presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria, spiegherà “Il successo del bergamotto e la ricaduta economica sul territorio”.

Maria Teresa Cauteruccio, del Dipartimento presidenza di Alta formazione e università regione Calabria, illustrerà “L’utilità degli Its”.

Le conclusioni sono state affidate a Pasqualina Maria Zaccheria, rappresentante Miur e dirigente Atp di Reggio Calabria.

A moderare l’incontro sarà Alfredo Focà, ordinario di Microbiologia Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università Magna Grecia di Catanzaro.

Al termine del dibattito si procederàcon la premiazione del 1° concorso Gastronomico Città Metropolitana di Reggio Calabria. Sarà possibile degustare gli elaborati del concorso e vari prodotti ticipi calabresi.