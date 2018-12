Reggio Calabria – Il prof. Domenico Rosaci terrà la conferenza “Il Vangelo di Faber”

Condividi

Sabato 22 Dicembre alle ore 18, presso la Fattoria Urbana di Catona (RC), il prof. Domenico Rosaci terrà la conferenza “Il Vangelo di Faber”

Fabrizio De Andrè con i suoi brani, e in particolare con l’album “La Buona Novella”, ha tramandato il senso autentico del Cristianesimo. Ha saputo cantarlo, rivelando il vero nome dell’uomo chiamato «Il Cristo», l’unto del Signore. Ma noi non sveleremo questo nome se non alla fine di questa breve storia di parole e di musica chiamata “Il Vangelo di Faber”.

Lo faremo ascoltando le canzoni di Fabrizio, quelle della Buona Novella e altre ancora, parlando dei Vangeli, cercando di comprendere il filo d’oro che le lega, la poesia e l’intelligenza di un’artista indimenticabile.