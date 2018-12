Reggio Calabria – Il Musical di Charles Dichens “A Chrisimas Carol”

Condividi

Interpetrato dagli allievi della Scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo Statale di Motta San Giovanni – Plesso scolastico “Francesco Jerace” di LAZZARO – si terrà Sabato 15 dicembre 2018 alle ore 10:30presso il Centro sociale “Paolo Capua”a Lazzaro Il Musical di Charles Dichens << A Chrisimas Carol >>.

Il Canto di Natale(A Christmas Carol), noto anche come Cantico di Natale, Ballata di Natale o Racconto di Natale, è un romanzo breve di genere fantastico del 1843 di Charles Dickens (1812-1870), di cui è una delle opere più famose e popolari. È il più importante della serie dei Libri di Natale(The Christmas Books), una serie di storie che include anche Le campane(The Chimes, 1845), Il grillo del focolare(The Cricket on the Hearth, 1845), La battaglia della vita(The Battle for Life, 1846) e Il patto col fantasma(The Haunted Man, 1848).

L’opera letteraria è una delle più famose e commoventi storie sul Natale nel mondo. Il Canto unisce al gusto del racconto gotico l’impegno nella lotta alla povertà e all’analfabetismo.

L’evento in prossimità delle festività natalizie, voluto dal Diririgente scolastico Prof.ssa Teresa MARINO e con il patrocinio dal Comune di Motta San Giovanni e la gentile collaborazione di alcuni esercizi commerciali , vede gli alunni della scuola media Lazzarese coordinati dalle Prof.sse Giusy MARINO . Patrizia VADALA’ e Teresa ERRIGO , esibibirsi nella rappresenzione di una commedia musicale di cui è evidente il notevole spessore culturale .