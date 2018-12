Reggio Calabria, il 22 dicembre gli zampognari per l’Hospice

Condividi

Tutto pronto per l’evento di sabato 22 dicembre, organizzato dalle associazioni “Ostro” e “Zampognari di Cardeto”, dove gli zampognari questa volta gonfieranno l’otre e produrranno armonici in favore dell’Hospice Via delle Stelle.

Inizierà alle 18:30 la “passeggiata zampognara” nelle vie del centro, con fermata presso la chiesa di San Giorgio al Corso ed intervento musicale prima della Santa Messa. Il tutto accompagnato da una tradizionale “crespellata” che si terrà nel cortile della stessa Chiesa del Santo Patrono reggino, da poco diventata anche la “chiesa degli artisti”. Appassionati, suonatori, ballerini ed interessatisono invitati a prendere parte a questa iniziativa che, grazie anche alla disponibilità di Don Nuccio Cannizzaro, ha il solo scopo di sostenere la Fondazione Via delle Stelle. Il ricavato della vendita delle crespelle, accompagnate da un bicchiere di vino, verrà infatti devoluto sotto forma di buono farmaceutico alla suddetta fondazione, direttamente collegata con la struttura Hospice di Reggio Calabria.

Un modo, oltretutto, di far conoscere il suono della zampogna (testimonianza di cultura arcaica e tutt’oggi viva sul territorio) ai meno informati. Da non confondere, come frequentemente accade, il periodo natalizio con la funzionalità di questo strumento. Le zampogne, infatti, si suonano tutto l’anno. Suonatori e ballerini si incontrano presso case, associazioni (vedi la sede degli Zampognari di Cardeto, sita a San Sperato) o in occasioni di feste (spesso private) per condividere il suono ed il ballo in maniera spontanea. Questo accade a dicembre, come ad agosto. Gli zampognari sono pastori, professionisti, impiegati, studenti, imprenditori e quant’altro. Sono grandi e piccoli. In comune hanno il fatto di provenire dalla stessa estrazione culturale o, comunque, la condivisione diun percorso musicale spesso simile, ovvero quello tramandato oralmente di padre in figlio o da maestro a discepolo.

Si ringraziano per la generosità coloro i quali si sono impegnati a fornire parte delle materie prime: “PizzeriaBistrot Piro-Bistrot”, “Pizzeria Ristorante Pasqualino Pizza&Vino”, “WineBar Casa Vela di Scilla”, “Apicoltura la Goccia d’oro di Porcino Domenico Antonio”, “Azienda Agricola Nicolosi – Archi”, “tipografia Fast Print”. Ed ancora grazie al concessionario”B-Auto di Messina”, nella persona di Giovanni Bombaci, per aver procurato il gazebo all’interno del quale verranno preparate e servite le crespelle.

Un particolare ringraziamento alla parrocchia di San Giorgio al Corso ed alla Fondazione Via delle Stelle che con il suo operato aiuta i meno fortunati e permette ai più volenterosi operare nell’ambito della solidarietà.