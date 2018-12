Reggio Calabria – Continuano gli appuntamenti delle Muse

Condividi

Il “Natale delle Muse 2018” continua con l’ennesimo degli appuntamenti del sodalizio calabrese, che, anche durante il periodo delle vacanze promuove la poesia ed in particolare la presentazione di una nuova silloge poetica.

Il presidente Muse Giuseppe Livoti, così, ricorda l’appuntamento di venerdi 28 dicembre alle ore 18 presso la Sala D’Arte Le Muse di via San Giuseppe 19, per la prima del nuovo libro di poesie di Teresa Celestino Moscato.

La Celestino reggina, ha svolto la professione di insegnante, aprendo il suo animo alla poesia che coltiva con passione e le permette di esprimersi liberamente. Vincitrice, finalista e piu’ volte premiata in tante rassegne e concorsi, torna dopo due anni al piacere della scrittura, dopo il libro “Gocce di Rugiada”, ed un nuovo scritto per la Laruffa Editore e la grafica del reggino Demetrio Laganà con i disegni di Giovanna Moscato.

Il testo, dipinge il cielo della vita per il critico Rossana Rossomando, già referente del Laboratorio di Poesia de Le Muse. Inefabbili sentimenti, scevra da ogni umano conformismo, esprimono il meglio della scrittrice, che, dona punti di riflessione ed attenti suggerimenti con la cultura del docente ineccepibile, di donna consapevole e responsabile, di scrittrice valida e pertinente.

La pubblicazione dal titolo “Gli spazi dell’anima”, verrà presentata dal critico Rossana Rossomando, dalla prof.ssa Marcella Falcone e dalla testionianza di Francesca D’Agostino – vice presidente Muse, mentre Giuseppe Livoti introdurrà la serata intervallata da momenti di lettura a cura di Ada Conti e Clara Condello sulle note al pianoforte di Rosaria Livoti.