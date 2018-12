Reggio Calabria – Consiglio regionale convocato per mercoledì

Condividi

Il presidente del Consiglio regionale Nicola Irto ha convocato l’Assemblea legislativa per mercoledì 19 dicembre alle ore 11,00 a Palazzo Campanella.

All’ordine del giorno dei lavori, 18 punti tra cui il Bilancio di Previsione della Regione 2019-2021; il Collegato alla manovra finanziaria e la Legge di Stabilità.

Di seguito l’elenco completo dei provvedimemnti:

1) Proposta di Provvedimento Amministrativo n.247/10^ di iniziativa dell’Ufficio di Presidenza recante: ” Bilancio di

previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2019-2021 ”

Relatore: G. NERI

2) Proposta di legge n. 391/10^ di iniziativa della Giunta regionale, recante: ‘Provvedimento generale recante

norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2019)’

Relatore: G. AIETA

3) Proposta di legge n. 392/10^ di iniziativa della Giunta regionale, recante: ‘Legge di stabilità regionale 2019’

Relatore: G. AIETA

4) Proposta di legge n. 393/10^ di iniziativa della Giunta regionale, recante: ‘Bilancio di previsione finanziario della

Regione Calabria per gli anni 2019-2020’ Relatore: G. AIETA

5) Proposte di legge UNIFICATE n. 370/10^, n. 380/10^ e n. 390/10^ ‘Interventi sulle leggi regionali 24/2013,

37/2015, 21/2016, 11/2017, 1/2018, 3/2018, 5/2018, 12/2018, 15/2018, 28/2018 e 31/2018’ Relatore: F. SERGIO

6) Proposta di Provvedimento Amministrativo n.227/10^ di iniziativa D’Ufficio recante: ” Approvazione Programma

delle attività per l’anno 2019, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, della legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2,

unitamente al relativo fabbisogno finanziario ”

7) Proposta di Legge n.368/10^ di iniziativa della Giunta regionale recante: “Riconoscimento della legittimità dei

debiti fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.”

Relatore: G. AIETA

8) Proposta di Legge n.379/10^ di iniziativa della Giunta regionale recante: ” Riconoscimento della legittimità dei

debiti fuori bilancio di cui alla lettera a) comma 1, dell’art. 73 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e

s.m.i. ”

Relatore: G. AIETA

9) Proposta di Legge n.383/10^ di iniziativa della Giunta regionale recante: ” Riconoscimento della legittimità dei

debiti fuori bilancio di cui alla lettera a) comma 1, dell’art. 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.

”

Relatore: G. AIETA

10) Proposta di Legge n.374/10^ di iniziativa del Consigliere G. NERI recante: ” Riconoscimento della legittimità

dei debiti fuori bilancio del Consiglio regionale della Calabria ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lett. e) del decreto

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 ”

Relatore: G. AIETA

11) Proposta di Provvedimento Amministrativo n.236/10^ di iniziativa della Giunta regionale recante: ” Presa

d’atto della Decisione della Commissione Europea C(2018) 6608 final del 4 ottobre 2018 di modifica del

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (FEASR) della Regione Calabria ”

Relatore: G. AIETA

12) Proposta di Provvedimento Amministrativo n.239/10^ di iniziativa della Giunta regionale recante: ” Rendiconto

esercizio 2017 dell’Azienda Calabria Lavoro ”

Relatore: G. AIETA

13) Proposta di Provvedimento Amministrativo n.240/10^ di iniziativa della Giunta regionale recante: ” Rendiconti

esercizi 2016 e 2017 dell’Istituto regionale per la comunità Occitanica di Calabria ”

Relatore: G. AIETA

14) Proposta di Provvedimento Amministrativo n.241/10^ di iniziativa della Giunta regionale recante: ” Rendiconto

esercizio 2017 dell’Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Pubblica Calabria (ATERP Calabria) ”

Relatore: G. AIETA

15) Proposta di Provvedimento Amministrativo n.242/10^ di iniziativa della Giunta regionale recante: ” Rendiconti

esercizi 2016 e 2017 dell’Istituto regionale per la Comunità Arbereshe di Calabria ”

Relatore: G. AIETA

16) Proposta di Provvedimento Amministrativo n.243/10^ di iniziativa della Giunta regionale recante: ” Rendiconti

esercizi 2016 e 2017 dell’Istituto Regionale Superiore di Studi Elleno-Calabri per la comunità Greca di Calabria ”

Relatore: G. AIETA

17) Proposta di Provvedimento Amministrativo n.244/10^ di iniziativa della Giunta regionale recante: ” Rendiconto

esercizio 2017 – Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria (ARPACAL) ”

Relatore: G. AIETA

18) Proposta di Provvedimento Amministrativo n.245/10^ di iniziativa della Giunta regionale recante: ” Rendiconto

esercizio 2017 dell’Azienda Calabria Verde ”

Relatore: G. AIETA