Reggio Calabria – Conclusi i lavori della Terza Commissione consiliare

La terza Commissione consiliare, ‘Sanità, Attività sociali, Culturali e formative’, presieduta dal consigliere Michele Mirabello, ha incardinato nella sua seduta odierna un progetto di legge di iniziativa della Giunta regionale che contiene misure di razionalizzazione delle attività del servizio sanitario regionale.

“La seduta della Commissione – ha detto a conclusione dei lavori il presidente Michele Mirabello – è servita oggi ad avviare un intenso dibattito dopo le comunicazioni del dottor Francesco Pacenza sul merito della proposta, delegato del presidente della Giunta regionale in materia di sanità. Inoltre, la Commissione ha audito il nuovo dirigente generale del dipartimento Antonio Belcastro. L’argomento, su cui sono intervenuti numerosi colleghi di maggioranza e di minoranza, riveste un profilo di assoluta rilevanza per il sistema sanitario regionale, tant’è che ho provveduto – ha sottolineato Mirabello – di convocare la Commissione anche nel pomeriggio di domani, alle ore 16,00, indicando anche entro le ore 12,00 il termine ultimo per il deposito di eventuali emendamenti al testo originario predisposto dalla Giunta regionale”.

Ai lavori della Commissione hanno contribuito i consiglieri: D’Agostino, Pedà, Gallo, Esposito, Parente, Giudiceandrea, Nucera, Tallini, Arruzzolo e Pasqua.