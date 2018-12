Reggio Calabria – Cgil esulta per la stabilizzazione dei 104 Lsu e Lpu

Condividi

“Un lavoro finalmente stabile, il riconoscimento di un percorso professionale che si è arricchito di anno in anno offrendo abnegazione e competenza agli uffici del Comune di Reggio Calabria, un risultato politico di enorme valore che dà concretezza alle nostre rivendicazioni sindacali. Non saprei come meglio sintetizzare l’emozione vissuta ieri mentre gli storici precari Lsu e Lpu di Palazzo San Giorgio firmavano la fine di un difficile percorso da precari e l’inizio di una nuova stagione da lavoratori non più “a scadenza”.

La Cgil di Reggio Calabria – Locri è stata da sempre al fianco dei 104 lavoratori che ieri finalmente hanno sottoscritto un contratto di lavoro a tempo indeterminato dopo oltre vent’anni di precariato. Abbiamo combattuto per ottenere ogni singola proroga contrattuale, gioito assieme ai dipendenti ad ogni ricontrattualizzazione, protestato perché ciò che è avvenuto ieri al Teatro “Cilea” sarebbe potuto e dovuto avvenire da anni.

La bella pagina politica e amministrativa scritta dal sindaco Giuseppe Falcomatà e dall’assessore al Personale Armando Neri, con il prezioso supporto della Regione Calabria, è stata fin troppe volte rinviata da chi li ha preceduti a Palazzo San Giorgio, quindi è doveroso dare atto dell’importanza e del valore di una scelta finalmente giusta, dalla parte del lavoratori e delle loro famiglie, che concretamente premia la professionalità di dipendenti indispensabili per l’erogazione di molti servizi resi dal Comune di Reggio Calabria”.