Reggio Calabria – Appuntamento promosso dal Cis della Calabria

Mercoledì 19 dicembre 2018, alle ore 18.00, nel Salone della chiesa di San Giorgio al Corso di Reggio Calabria, in occasione dell’approssimarsi del Santo Natale, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, in collaborazione con la Scuola di Musica “G. Verdi” diretta dal M° Sergio Romeo, promuove “Aspettando il Natale, riflessioni, letture e musica”. L’iniziativa, tenendo fede alle parole di Papa Francesco “Dacci la grazia della tenerezza sullo spirito del Natale”,oltre ad essere un motivo di aggregazione sociale è, soprattutto, un momento di riflessione sui contenuti eterni ed universali del messaggio d’Amore di Gesù.Interverranno alla manifestazione gli allievi della scuola di musica “G. Verdi”. Introducono l’incontro don Antonio Cannizzaro, parroco della Chiesa di S. Giorgio al Corso, Maria Florinda Minniti, docente di lettere, componente del Comitato Scientifico del Cis.Tutti i presenti potranno leggere e commentare proprie opere o di altri autori aventi per tema il Natale.