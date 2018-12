Reggio Calabria – Anche l’Anpi alla “giornata di lutto cittadino”

Condividi

Anche l’ANPI di Reggio Calabria, al fianco del Sindaco Giuseppe Falcomatà, parteciperà alla “giornata di lutto cittadino”, in contemporanea con la cerimonia funebre a ricordo del giovane Antonio Megalizzi, nato a Reggio Calabria da genitori che si trasferirono a Trento, dove il giovane Antonio ha vissuto, ha studiato ed ha cominciato a lavorare per un’emittente radiofonica, inseguendo il sogno di un’attività giornalistica per raccontare ad altri giovani l’Europa che abbiamo e soprattutto l’Europa della “generazione dell’ERASMUS”.

La vita di Antonio è stata stroncata, come quella di tanti, troppi cittadini europei, dall’ assurda violenza di un criminale fanatico, caduto nelle maglie di un’organizzazione terroristica. Ma il sogno di Antonio, giovane cittadino italiano ed europeo, deve continuare a vivere attraverso l’impegno di quanti ne condividono i valori e le finalità.

Con questa consapevolezza l’ANPI di Reggio Calabria condivide e rilancia la proposta del Rettore dell’Università di Trento mirata a dar vita ad una “radio europea” dei giovani che frequentano le Università di tutta Europa. L’ANPI di Reggio Calabria rivolge un appello al Rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria , al Sindaco ed a tutte le Istituzioni affinché il sogno di Antonio possa divenire realtà.