Reggio Calabria – Alla Poste di via Miraglia iniziativa dedicata ai bambini

Condividi

Ritorna l’appuntamento con la “Posta di Babbo Natale”, l’iniziativa di Poste Italiane dedicata ai bambini. Una tradizione che suscita sempre entusiasmo tra i più piccoli che affidano alla letterina di Natale sogni, speranze, buoni propositi, desideri.

Per la raccolta delle letterine Poste Italiane ha previsto delle speciali cassette postali in alcuni uffici della Calabria, da cui poi partiranno con destinazione Polo Nord per raggiungere il magico destinatario da cui riceveranno tutti una risposta insieme a una sorpresa. Quest’anno, tutti i bambini che scriveranno a Babbo Natale, saranno anche i protagonisti di una vera e propria “missione”, per salvare gli animali in estinzione.

A Reggio Calabria, giovedì 13 dicembre, alle ore 10,alle Poste di via Miraglia, alcune classi della Scuola elementare “De Amicis”, accompagnate dagli insegnanti, andranno ad imbucare le loro letterine. Ad attenderli ci saranno i “Postini di Babbo Natale”.

Quest’anno tutti i bambini che spediranno una letterina riceveranno in dono da Poste Italiane l’accesso al magico “Pianeta degli Alberi di Natale”, un’avventura affascinante che consentirà loro di aiutare anche Babbo Natale a salvaguardare l’ambiente.