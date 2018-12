Reggio Calabria – Alla Chiesa del Soccorso la “Messa della cultura”

Condividi

Un successo l’appuntamento e la mostra dedicata al presepe poliscenico di Salice Salentino in Puglia realizzato da Francesco Spagnolo nell’ambito dello scambio culturale con il “Laboratorio delle Arti e delle Lettere – Le Muse”.

E continua il Natale del sodalizio 2018 con la tradizionale “Messa della Cultura” che si tiene da quasi 20 anni, alla chiesa di Santa Maria del Divino Soccorso di Reggio Calabria per un momento di fede e di coesione tra Le Muse ed il territorio.

Quest’anno abbiamo accolto le parole della nostra guida spirituale Mons. Giorgio Costantino – parroco al Soccorso, ricorda il presidente Giuseppe Livoti, ovvero organizzare una processione offertoriale libera da doni prettamente artistici poiché è importante aiutare le famiglie disagiate del quartiere in questo periodo di crisi. I soci Muse così come chi vorrà nella processione offertoriale potrà portare e consegnare generi alimentari per un gesto significativo, piccolo ma importante poiché ci sarà la possibilità di aiutare nell’anonimato famiglie per un Natale migliore.

Inoltre la celebrazione vedrà la nostra partecipazione attiva e fattiva insieme al Coro Giovanile Laudamus ed il Coro delle Muse diretti dai maestri Enza e Marina Cuzzola con l’accompagnamento al pianoforte della prof. Rosaria Livoti.

Successivamente –evidenzia- la vice presidente Francesca D’Agostino, il Consiglio Direttivo si riunisce per la cerimonia di presentazione dei novi soci presso la Sala Conferenze del Residence la Lampara, luogo in cui verranno ricordate le finalità statutarie delle Muse e verranno presentati i nuovi associati in questo anno sociale, i quali confermeranno la loro passione verso l’arte, la cultura, la poesia con la consegna del distintivo.