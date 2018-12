Reggina-Vibonese: buon seguito per i rossoblu al Granilllo, per ora tiepida risposta amaranto

Condividi

In uno dei momenti più alti della propria storia la Vibonese fa visita alla Reggina al Granillo. A seguire la squadra del presidente Caffo ci saranno oltre cento sostenitori nello stadio che, solo sette mesi fa, era stato teatro della vittoria dello spareggio con il Troina ai rigori che è valso la promozione in Serie C.Numeri che potrebbero risultare non eccezionali, ma occorre ricordare che Vibo non è certo una metropoli e che fatica a superare il migliaio di spettatori al Razza.Tiepida, invece, per il momento la risposta del tifo amaranto, che ha appena saputo che la squadra cambierà proprietà tra fine 2018 e inizio 2019.Sono, infatti, circa 150 i biglietti staccati a Reggio Calabria.