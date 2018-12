Premio Mia Martini – In uscita il brano “Luce sarà” che augura a tutti Buon Natale

Da martedi 11 Dicembre 2018 è in radio LUCE SARA’, il brano scritto da Mario Rosini e Nino Romeoe prodotto dall’Associazione Cultura e Spettacolo.

Il Premio Mia Martini ha voluto regalare un momento magico in un clima natalizio.

“Sognare la musica è anche viverla nella magia di una notte importante dove quell’attesa una luce sarà” dice Nino Romeo, Patron del Premio.

Luci, suoni e calore per salutare l’arrivo del Natalee per dare il benvenuto al nuovo anno, in un mix di voci che ben rappresentano la bellezza del Premio Mia Martini che da 25 anni ormai, ha lasciato il segno nel mondo della musica italiana nella memoria di una grande interprete: Mia Martini.

Il brano è stato eseguito da:

Mario Rosini (Premio Mia Martini 2004)

Roberta Bonanno (Premio Mia Martini 2018)

Rosa Chiodo (Premio Mia Martini-Nuove Proposte 2013)

Rosmy (Premio Mia Martini- Nuove Proposte 2016)

Faby (Premio Mia Martini-Una voce per Mimi 2017)

Marco Boni (Premio Mia Martini – Nuove Proposte 2018)

e i ragazzi del premio Mia Martini.

“Seguirò le stelle fino a ritrovare il senso, del domani che ho perduto nel frastuono di un momento…E’ così che arriverà quella notte magica…E poi luce sarà.” Scrive Mario Rosini nella speranza che il Natale possa risvegliare l’animo della gente.

Oltre ascoltabile in radio, il brano potrà essere ascoltato e scaricato direttamente dal sito del premio: www.premiomiamartini.it.Prossimamente anche l’uscita del video.