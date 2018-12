Pd, adesione a manifestazione Anpi 12 dicembre

Condividi

Aderiamo con convinzione alla manifestazione indetta dall’Anpi e che si terrà il prossimo 12 dicembre a Catanzaro per esprimere il nostro dissenso contro il decreto Sicurezza. Dal canto nostro, ci stiamo mobilitando non solo in Parlamento ma anche sui territori e nei nostri circoli per accendere un riflettore sull’involuzione a cui questo impianto normativo condanna il nostro Paese in termini legislativi ma soprattutto di civiltà.

Non ci rassegniamo a un Paese che abolisce i permessi umanitari e smantella il sistema degli Sprar e dell’accoglienza dolce, perché fondata sull’integrazione. Non ci rassegniamo alle immagini davanti al Cara di Isola Capo Rizzuto, dove donne e bambini sono stati espulsi e abbandonati al loro destino. Per cui raccogliamo l’appello dell’Anpi Calabria e del suo presidente Mario Vallone e il 12 saremo in piazza insieme alle forze democratiche e libere anche per rendere omaggio alla memoria del giovane ragazzo di 18 anni deceduto tragicamente nel rogo all’interno della tendopoli di San Ferdinando.

Giovanni Puccio

responsabile organizzativo Pd Calabria