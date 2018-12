Palmi (RC) – Continua il lavoro del comitato Varia 2019

Condividi

Continua il lavoro di programmazione che il comitato varia 2019 sta svolgendo in questi giorni, in vista della prossima edizione della varia 2019. La festa in calendario è fissata per domenica 25 agosto 2019, ma avrà già dal 10 agosto una serie di eventi che faranno della cittadina palmese il centro culturale, musicale artistico dell’intera Regione.

Diego Fusaro, filosofo, saggista, storico e politologo, protagonista dei tanti dibattiti politici che affollano i palcoscenici televisivi, interverrà a Palmi il 10 agosto 2019, giornata di apertura della manifestazione “Varia”, nell’ambito di una importante rassegna di eventi di carattere culturale aventi per tema la tradizione popolare intesa come essenziale momento di espressione identitaria di una comunità sociale.