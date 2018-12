MONTALTO UFFUGO – SI RINNOVA L’EVENTO INTERREGIONALE DI CUNICALABRIA

Condividi

Si terrà dal 7 al 9 dicembre 2018 la terza edizione di Cunicalbria 2018, il curioso e atteso appuntamento interregionale di allevatori di conigli di razza certificata che si propone di migliorare, valorizzare e incrementare questo importante segmento.

Dopo il crescente successo registrato nelle prime due edizioni, l’organizzazione ha allestito spazi più ampi nella struttura ospitante del Garden Coretto di Montalto Uffugo, per consentire una migliore esposizione delle molte centinaia di capi presenti.

A conferma dell’ottimo livello tecnico, economico e promozionale raggiunto dal settore, anche per questo anno sarà presente una nutrita rappresentanza di allevatori del Sud Italia, che prenderanno parte alla tre giorni di esposizione organizzata dalla ARA Calabria (Associazione Regionale Allevatori) e dall’ANCI (Associazione Nazionale Coniglicoltori Italiani), associazione di categoria del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, con il patrocinio dell’Assessorato all’Agricoltura e Risorse Agroalimentari della Regione Calabria e dal Comune di Montalto Uffugo.

Nel corso della mostra interregionale Cunicalabria saranno presentati i progetti sul miglioramento della razza, con una sessione di misurazioni biometriche sui soggetti esposti, e il protocollo sul prelievo di campione biologico per la determinazione del DNA dell’animale.