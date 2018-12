Minacce su Facebook al sindaco Occhiuto

Condividi

Un post di minaccia con l’invito a gettare un candelotto di dinamite contro la casa del sindaco di Cosenza Mario Occhiuto è stato pubblicato sul profilo facebook dello stesso sindaco. Occhiuto ha ripubblicato il post, proveniente da un uomo che nell’immagine ha un logo con la scritta “W il M5S”, con un suono messaggio.

“Sono questi – scrive Occhiuto – i risultati scellerati di coloro i quali alimentano di continuo un clima di odio e di violenza nei confronti di chi ha il compito di amministrare, di scegliere e decidere. Denuncero’ alle autorita’ competenti tali insulsi comportamenti, che sono la conseguenza di campagne mirate di delegittimazione e del populismo sfrenato e dell’ignoranza. Mi si accusa in particolare della chiusura di una strada, che non dipende neanche dal Comune ma dalla Regione. Senza tenere in nessun conto del lavoro straordinario e degli enormi passi in avanti compiuti dalla nostra citta’ in questi ultimi anni”.