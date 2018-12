Migliaia di persone nel Borgo di San Giorgio Morgeto per il Presepe Vivente

Condividi

Giunto alla sua XIXª Edizione, il Presepe Vivente dei Bambini si annovera come la Manifestazione per eccellenza degli eventi che si svolgono in Calabria. Ieri, 26 Dicembre 2018, si è aperto l’appuntamento tanto atteso dalla Comunità sangiorgese in un percorso di immersione nella cultura e nella tradizione contadina reggina. Il Presepe Vivente dei Bambini di San Giorgio Morgeto, organizzato dalla Pro Loco Morgetia, è un vero e proprio Museo di storia tradizionale e di pura cultura popolare e i bambini, veri protagonisti della Manifestazione, tratteggiano in modo singolare le usanze e le tradizioni di un tempo attraverso la riproposizione degli antichi mestieri come macellai, stagnini, spaccalegna, falegnami, sarte, fabbri, ripercorrendo la giornata tipica dei maestri artigiani che un tempo popolavano i nostri Borghi. La perfezione dell’allestimento dei catoj (cantine scavate nelle rocce) e delle viuzze che formano il percorso della manifestazione, tratteggiano l’appassionante itinerario facendo immergere il visitatore in tempi lontani. Soddisfazione da parte del Presidente della Pro Loco Morgetia, nonché Presidente Provinciale delle Pro Loco Reggine, Ierace Giuseppina la quale afferma: «…. Il Presepe Vivente dei Bambini si riafferma di anno in anno come un evento voluto non solo dai Sangiorgesi ma dall’intero comprensorio reggino e calabrese in genere e questo ci spinge a scommettere ancora di più sul futuro della Manifestazione. Le migliaia di presenze registrate nel primo giorno ripagano tutti gli sforzi della Pro Loco Morgetia che di anno in anno scommette sulla promozione turistica e socio-culturale del Borgo di San Giorgio Morgeto che è conosciuto, grazie ai nostri sforzi, meta di attrazione principale del periodo natalizio nella Regione Calabria».

Il Presepe Vivente andrà in scena Domenica 30 Dicembre 2018 dalle ore 16.00. Durante il caratteristico tragitto si possono degustare anche le gustosissime “zeppole natalizie” come pietanza tipica del territorio.