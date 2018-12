Messina – Mostra di Arte Presepiale chiusa il 31 dicembre e aperta il primo gennaio

Condividi

La Mostra di Arte Presepiale sarà aperta anche il primo gennaio 2019 per festeggiare con i visitatori e gli appassionati del presepio il nuovo anno all’insegna della natività.

L’esposizione è a ingresso libero ed è fruibile dal pubblico tutti i giorni, escluso il 31 dicembre, dalle 16.30 alle 20, sino al 6 gennaio 2019 e il 12 e 13 gennaio nei Chiostri dell’Arcivescovado in via I Settembre 117.