Messina – Modifiche al percorso linee bus Atm 26 e 30

A causa di una frana nella tratta S. Michele-Portella Castanea, da oggi, giovedì 27, sino al termine dei lavori di ripristino della normale viabilità, l’Azienda Trasporti Messina ha modificato il percorso delle linee bus 26 (Salice) e 30 (Curcuraci-Masse).

La linea 26 Salice, al ritorno, giunti a Portella Castanea, proseguirà sulla S.P. 50, Colle S. Rizzo, S.S. 113, vill. Scala, via Palermo, via Denaro, viale Giostra e percorso regolare. La linea 30 Curcuraci-Masse, al ritorno, giunti a Portella Castanea, procederà sulla S.P. 50, Colle S. Rizzo, S.S. 113, vill. Scala, via Palermo, via Denaro, viale Giostra e percorso regolare. Tutte le modifiche potranno essere consultate sul sito aziendale ATM www.atmmessina.it