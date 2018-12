Messina – Inaugurazione della XIII Mostra di Arte Presepiale

Condividi

La cerimonia di apertura della XIII Mostra di Arte Presepiale si terrà sabato 15 dicembre alle 17 nella Chiesa Santa Maria all’Arcivescovado, con la partecipazione del gruppo “Mazzininmusica”, dell’istituto comprensivo Mazzini, in collaborazione con i “Cantustrittu”, gruppo musicale di ricerche popolari.

L’arcivescovo di Messina, mons. Giovanni Accolla, il prefetto Maria Carmela Librizzi, il sindaco Cateno De Luca e Giovanni Ardizzone, taglieranno il nastro insieme al presidente dell’Associazione Italiana Amici del Presepio sede di Messina Gigi Genovese.

L’esposizione è a ingresso libero e sarà aperta al pubblico dalle 16.30 alle 20, dal 15 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 (escluso il 31 dicembre) e il 12 e 13 gennaio nei Chiostri dell’Arcivescovado di Messina, in via I Settembre 117.

È possibile concordare con gli organizzatori visite fuori orario di gruppi o scolaresche telefonando al numero 3495612109.

Circa cinquanta le opere presenti, realizzate dai soci dell’associazione e da artisti ospiti della manifestazione e divise in tre settori: presepi, diorami e sculture. La prima sezione è riservata ai presepi aperti, visibili da tre lati e realizzati con diversi stili e materiali, dal popolare, dove la Natività è collocata in un casolare ottocentesco con attrezzi e suppellettili della vita contadina del tempo, alle ambientazioni in stile storico-palestinese, in cui si cerca di rappresentare fedelmente i luoghi della nascita di Gesù.

La novità di questa edizione della Mostra di Arte Presepiale è un grande presepe napoletano lungo 7 metri, dove la scenografia appare come una raffigurazione della Napoli settecentesca, con i suoi vicoli, le taverne, gli abiti tipici e le attività dell’epoca.

La seconda sezione è riservata ai diorami, presepi caratterizzati da un’unica veduta, curati nei minimi particolari, con giochi di prospettiva ed effetti luce, che riproducono i passi del vangelo.

Il percorso espositivo continua con le sculture, con le quali ogni artista dà la propria interpretazione della Natività, utilizzando diversi materiali, dalla terracotta al vetro.

In un settore dedicato alla tradizione del presepe a Messina e curato dall’Associazione Amici del Museo, sono esposte antiche stampe e immaginette a tema natalizio.

L’angolo del workshop mostra dal vivo le tecniche utilizzate dai presepisti per realizzare i diorami e i presepi e permette di chiarire dubbi e soddisfare curiosità sulle tecniche di lavorazione. In questo settore è anche possibile avere informazioni sul corso di Arte Presepiale organizzato annualmente.

L’evento è inserito nel programma “Armonie dello spirito – Natale 2018” ed è realizzato dall’Associazione Italiana Amici del Presepio sede di Messina in collaborazione con la Curia Arcivescovile, il gratuito patrocinio del Comune e la partecipazione dell’Ente Teatro di Messina.