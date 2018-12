Condividi

Davanti la dirigente il dipartimento Risorse Umane, Loredana Carrara, sono stati firmati oggi a Palazzo Zanca nuovi contratti per 204 unità di personale in forza al Comune di Messina.

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è stato ricontrattualizzato da ventisette a 32 ore settimanali. Siglata inoltre la proroga per un anno, passando da 32 a 36 ore settimanali, per i vigili concorsisti, ex OPCM a tempo determinato.