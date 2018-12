Messina – Divieto di vendita di bevande alcoliche per il Capodanno 2019

Condividi

In occasione della manifestazione “Capodanno 2019”, in programma stanotte a Piazza Duomo con il concerto del gruppo musicale “Kunsertu” e altri eventi connessi, con ordinanza sindacale n. 351 di venerdì 28, sono stati disposti per oggi e domani, martedì 1 gennaio 2019, all’interno del perimetro della piazza e nel raggio di 300 metri, i divieti di vendita e somministrazione di bevande alcoliche superiori al 5%, e di vendita e/o somministrazione di bevande o di qualsiasi altro prodotto in lattine e/o contenitori di vetro, nonché il divieto assoluto di utilizzo di spray al peperoncino.

Oltre alle sanzioni regolate dalla specifica normativa, è prevista la sanzione amministrativa da 25 a 500 euro per ogni violazione accertata ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000. I privati titolari ed i gestori delle attività di commercio e artigianali, anche ambulanti su area pubblica, sono responsabili della corretta applicazione del provvedimento. L’ordinanza autorizza inoltre, per i concerti musicali inseriti nel programma dell’evento, l’utilizzo di strumenti a diffusione acustica e fonica, in deroga al IV comma dell’art. 1 del D.P.C.M. 1 marzo 1991 e al D.P.C.M. 215 del 16 aprile 1999.