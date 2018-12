Messina -Al Teatro Vittorio Emanuele il concerto del Quartetto César Franck

Condividi

Una formazione giovane ma che da subito si è imposta come una delle realtà cameristiche più importanti del panorama nazionale. E sarà proprio il Quartetto Cèsar Franck il protagonista del concerto in programma giovedì 13 dicembre alle 18 al Teatro Vittorio Emanuele (Sala Sinopoli). Prosegue dunque la Rassegna “I Giovedì Musicali alla Sala Sinopoli”, il ciclo di concerti pomeridiani infrasettimanali dedicati ai giovani artisti promossa dall’Associazione Musicale “Vincenzo Bellini”, in collaborazione con E.A.R. Teatro di Messina, nell’ambito della Stagione Concertistica firmata dalla stessa Associazione con l’Accademia Filarmonica di Messina.

Nel corso del concerto, il Quartetto costituito da Marco Mazzamuto e Niccolò Musmeci (violino), Salvatore Randazzo (viola) e Bruno Crinò (violoncello), eseguiranno musiche di Haydn, Webern e Shostakovich.

Il concerto della formazione catanese – segnalata dal MASTER4STRINGS 2018, una Masterclass di alto perfezionamento per quartetto d’archi e altre formazioni cameristiche – sarà replicato venerdì 14 dicembre alle 19, all’Auditorium “S. Vito” di Barcellona Pozzo di Gotto. L’evento è organizzato in collaborazione con le Associazioni “Diaphonia” e “Mutamenti Liberi” e con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale della Città del Longano (Assessorato alle Politiche Giovanili).

Gli Artisti

Il Quartetto Cèsar Franck nasce nel 2013 dall’incontro di quattro giovani strumentisti catanesi accomunati dalla passione per lo studio del grande repertorio quartettistico. I suoi membri hanno tutti alle spalle importanti percorsi di formazione individuale e cameristica, avendo studiato con docenti di spessore Internazionale e collaborato in numerose occasioni con artisti di grande fama. Si è da subito segnalato come una delle realtà cameristiche italiane di maggior rilievo. Selezionato da Simone Gramaglia (Quartetto di Cremona) per prendere parte al progetto “Le Dimore del Quartetto” insieme ai più importanti quartetti giovanili italiani, si perfeziona con Mikhail Kopelman, Lawrence Dutton, Sergej Bresler e Alfred Brendel. Il Quartetto Cesar Franck è già ospite regolare di alcune delle più importanti stagioni concertistiche italiane, quali ASAM (Siracusa), AME (Catania), Filarmonica Laudamo (Messina), Fondazione Musica Insieme(Bologna), Armonie in Valcerrina (Monferrato), Società del Quartetto (Milano). Nel settembre 2015 viene ammesso al corso di Alto Perfezionamento presso l’accademia W. Stauffer tenuto dal Quartetto di Cremona. Vincitori della borsa di studio offerta da Terna nell’ambito del progetto Dimore del Quartetto. Nell’ottobre 2016 il quartetto debutta per la Società Del Quartetto di Milano e con grande successo si afferma come una delle formazioni cameristiche emergenti in Italia. Nel mese di ottobre 2018 il quartetto Franck prende parte all’importante iniziativa promossa da Musica Insieme di Bologna, che ha coinvolto 5 importanti quartetti giovanili nell’esecuzione integrale dei quartetti di Shostakovich. Il Franck suona un quartetto d’archi costruito dal liutaio piemontese Paolo Rabino gentilmente concesso da Giovanni Accornero.